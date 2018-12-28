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Пятница, 28.12.2018
Самая очаровательная свадебная фотосессия пары, отметившей 63 года любви (Фото)
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Самая очаровательная свадебная фотосессия пары, отметившей 63 года любви (Фото)

На свете живёт немного пар выдержавших испытание временем но Ванда и Джо являются живым доказательством того что любовь может длиться вечно. Они поженились в 1952 году и их любовь по-прежнему также сильная как в первый день их встречи. И вот, когда настала 63-летняя годовщина свадьбы бабушки и дедушки их внучка, фотограф Шэйлен Нельсон, решила подарить им свадебную фотосессию, которая вышла просто изумительной!
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