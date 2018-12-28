Самая очаровательная свадебная фотосессия пары, отметившей 63 года любви (Фото) На свете живёт немного пар выдержавших испытание временем но Ванда и Джо являются живым доказательством того что любовь может длиться вечно. Они поженились в 1952 году и их любовь по-прежнему также сильная как в первый день их встречи. И вот, когда настала 63-летняя годовщина свадьбы бабушки и дедушки их внучка, фотограф Шэйлен Нельсон, решила подарить им свадебную фотосессию, которая вышла просто изумительной!