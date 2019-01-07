Фелисити Джонс: Быть феминисткой не означает все делать в одиночку

Новости шоу бизнеса: Британская актриса поделилась своими взглядами на феминизм в интервью одного из изданий.

Фелисити Джонс снялась в биографической драме "По половому признаку" о молодом адвокате Рут Бадер Гинзбург и ее борьбе за равные права мужчин и женщин – и в интервью Marie Claire обсудила собственные взгляды на равенство полов и движение феминисток. По мнению Фелисити, до этого блеснувшей в спин-оффе "Звездных войн", чтобы быть "настоящей" феминисткой, нужно состоять в отношениях с кем-то, кто находится "на той же стороне".

В июле 2018 года Фелисити вышла замуж за 46-летнего режиссера Чарльза Гварда и в интервью Marie Claire подчеркнула, как для нее важно, что ее супруг верит в равные права мужчин и женщин – благодаря этому актриса считает, что вправе называть себя феминисткой.

"Я верю, что быть феминисткой не означает все делать в одиночку; партнерские отношения, возможность с кем-то поделиться и разделить – это делает жизнь намного легче. Но вам обязательно нужно быть на одной стороне. Нужно быть с мужчиной, который тоже феминист".

Также 35-летняя актриса считает, что "амбициозным женщинам" пора перестать "кричать", чтобы быть услышанными на рабочем месте – а вину за эту необходимость "кричать" Фелисити возложила на мужчин, которые боятся влиятельных и властных женщин.

"Мне кажется, нас загоняют в какие-то рамки – например, эта идея, что, если ты "амбициозная женщина", тебе нужно быть жесткой и злой, чтобы тебя услышали. Мне не нравится это отношение. Мне кажется, это задача нашего поколения – бросить вызов этой идее, что для того, чтобы тебя услышали, чтобы твое мнение восприняли, нужно, чтобы тебя опасались".