Пышная красота: танцовщицы с большими формами (Фото) В юности упитанной Чарити Холлоуэй сказали, что она слишком толстая для танцев. С этим любительница плясок не согласилась и в возрасте 33 лет реализовала свою мечту, собрав танцевальную группу с крупногабаритными барышнями. В настоящее время в группе 18 толстушек, и она путешествует по странам (уже побывала в Италии и Китае), чтобы нести позитив и наглядно показывать, что быть крупнее остальных — не значит быть хуже других.