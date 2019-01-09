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Среда, 09.01.2019
Пышная красота: танцовщицы с большими формами (Фото)
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Пышная красота: танцовщицы с большими формами (Фото)

В юности упитанной Чарити Холлоуэй сказали, что она слишком толстая для танцев. С этим любительница плясок не согласилась и в возрасте 33 лет реализовала свою мечту, собрав танцевальную группу с крупногабаритными барышнями. В настоящее время в группе 18 толстушек, и она путешествует по странам (уже побывала в Италии и Китае), чтобы нести позитив и наглядно показывать, что быть крупнее остальных — не значит быть хуже других.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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