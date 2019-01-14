"Это были 80-е...": Холли Берри опубликовала свое архивное фото

Новости шоу бизнеса: Голливудская актриса опубликовала архивное фото, на котором ей всего 15 лет.

Известная 52-летняя голливудская актриса Холли Берри на своей странице в Instagram разместила архивное фото, на котором ей всего 15 лет.

"Это были 80-е...", – написала актриса, добавив хештеги "15" и "TBT", означающий в Instagram то, что фото было сделано некоторое время назад.

"Ты выглядела невероятно", "Время быстро летит", "Милая девушка", "Ты не сильно изменилась", "Красотка", "Красавица тогда и сейчас", – написали поклонники Холли в комментариях к фото.

Напомним, для красной дорожки престижной кинопремии "Золотой глобус 2019", ежегодно вручаемой Голливудской ассоциацией иностранной прессы за лучшие достижения в кино и телевидении, Холли Берри облачилась в полупрозрачное платье бордового цвета, которое выгодно подчеркнуло ее шикарную и подтянутую фигуру.