Кайли Дженнер "разобралась" с яйцом, которое побило ее рекорд в Instagram

Новости шоу бизнеса: Светская львица возмутилась тому, что фото куриного яйца набрало больше лайков, чем ручка ее новорожденной дочери.

Знаменитая светская львица и молодая бизнесвумен Кайли Дженнер возмущена: ее рекорд в Instagram побит, причем на фото, которое стало более популярным, чем снимок ее новорожденной дочери, изображено обычное куриное яйцо.

Когда дочь Дженнер Сторми появилась на свет в феврале прошлого года, фото маленькой ручки, держащей палец Кайли стало самым популярным кадром в Instagram за всю историю – снимок набрал 18 миллионов "лайков".

Похоже, успех Кайли не давал покоя изобретательным незнакомцам, которые решили опубликовать фото обычного куриного яйца и призвали всех пользователей соцсети "лайкнуть" это фото и побить рекорд Кайли. Им это удалось. На данный момент фото с яйцом собрало более 27 млн "лайков". Впервые изображение было опубликовано 4 января в аккаунте под названием @world_record_egg.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Take that little egg Публикация от Kylie (@kyliejenner) 13 Янв 2019 в 6:04 PST

После этого реакция Кайли не заставила себя ждать. На странице девушки в Instagram появилось видео, на котором она разбивает похожее яйцо об асфальт.