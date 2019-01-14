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Кайли Дженнер "разобралась" с яйцом, которое побило ее рекорд в Instagram

Кайли Дженнер &quot;разобралась&quot; с яйцом, которое побило ее рекорд в Instagram
17:27 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: www.instagram.com/kyliejenner

Новости шоу бизнеса: Светская львица возмутилась тому, что фото куриного яйца набрало больше лайков, чем ручка ее новорожденной дочери.

Знаменитая светская львица и молодая бизнесвумен Кайли Дженнер возмущена: ее рекорд в Instagram побит, причем на фото, которое стало более популярным, чем снимок ее новорожденной дочери, изображено обычное куриное яйцо.

Когда дочь Дженнер Сторми появилась на свет в феврале прошлого года, фото маленькой ручки, держащей палец Кайли стало самым популярным кадром в Instagram за всю историю – снимок набрал 18 миллионов "лайков".

Похоже, успех Кайли не давал покоя изобретательным незнакомцам, которые решили опубликовать фото обычного куриного яйца и призвали всех пользователей соцсети "лайкнуть" это фото и побить рекорд Кайли. Им это удалось. На данный момент фото с яйцом собрало более 27 млн "лайков". Впервые изображение было опубликовано 4 января в аккаунте под названием @world_record_egg.

 
 
 
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Take that little egg

Публикация от Kylie (@kyliejenner)

 

Кайли Дженнер похвасталась похожими образами с маленькой дочерью

После этого реакция Кайли не заставила себя ждать. На странице девушки в Instagram появилось видео, на котором она разбивает похожее яйцо об асфальт.

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Все по теме:

Instagram, Сеть, Яйцо, Свецкая львица, Молодая мама, Бизнесвумен, Кайли Дженнер.
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