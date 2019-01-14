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Пенелопа Крус впервые рассказала о семье, о своих изменениях

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Пенелопа Крус впервые рассказала о семье, о своих изменениях
17:56 Сегодня Телеграф style.nv.ua Фото: Facebook

Новости шоу бизнеса: Впервые Пенелопа Крус поделилась своими взглядами на материнство, рассказала о семье в целом, хоть для нее это и священная тема, которую не затрагивают на людях

Голливудская актриса Пенелопа Крус стала главной героиней февральского номера журнала Marie Claire.

Для свежего выпуска американского глянца 44-летняя кинозвезда снялась в новой фотосессии Нико Бустоса, примерив стильные образы из новых коллекций Chanel, Dolce & Gabbana, Balmain и других премиальных брендов.

Помимо новых снимков, в февральском Marie Claire появилось интервью, в котором Крус затрагивает личные темы, впервые рассказывая о материнстве и о том, как семья изменила ее жизнь.

"Это жизнь, о которой я мечтала, будучи совсем маленькой девочкой. Я всегда хотела стать мамой. Но я решилась на это только тогда, когда наступило правильное время. Правильное время с правильным человеком", - сообщила она.

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Актриса также заявила, что тема детей для нее – табу:

"Я никогда не говорю о своих детях в интервью. Мне все равно, что это кажется кому-то странным. Эта тема священна для меня. Поэтому я постараюсь описать свой опыт материнства, не затрагивая тему своих детей. Могу сказать, что материнство сделало меня абсолютно счастливым человеком. Безусловно, многие вещи меня сильно удивили, ведь это как революция, которая происходит внутри тебя. Весь мир становится другим. Ты больше не думаешь в первую очередь о себе, и я считаю, что это очень хорошие изменения", - призналась Крус.

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Дети, Семья, Фотосессия, Актриса, Пенелопа Крус.
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