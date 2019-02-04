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Очаровательная старость: женщина, которая поразила весь мир (Фото)
Это может показаться неправдой, но женщине на этих фотографиях 61 год. И тем не менее она снимается для рекламы известной марки купальников. Эта женщина безусловно заслуживает восхищения! Её зовут Ясмина Росси, она модель, художник и фотограф автопортретист из Франции. Вероятно, всех людей, кто когда-либо её видел интересует одно — в чем же секрет! И Ясмина с радостью им делится..
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