Очаровательная старость: женщина, которая поразила весь мир (Фото) Это может показаться неправдой, но женщине на этих фотографиях 61 год. И тем не менее она снимается для рекламы известной марки купальников. Эта женщина безусловно заслуживает восхищения! Её зовут Ясмина Росси, она модель, художник и фотограф автопортретист из Франции. Вероятно, всех людей, кто когда-либо её видел интересует одно — в чем же секрет! И Ясмина с радостью им делится..