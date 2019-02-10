Прекрасные представительницы традиционно мужских профессий (Фото)

Да, мы понимаем, что на самом деле нет такого понятия, как женская и мужская профессия, особенно в 21 веке. И все же это так не обычно видеть девушек, которые так легко и спокойно могут починить машину.