Повседневные привычки, которые незаметно крадут нашу красоту и молодость Ежедневно каждый из нас, не задумываясь, совершает одни и те же действия: просыпается, завтракает, отправляется трудиться и т. д. Но за этими телодвижениями скрываются привычки, которые крайне негативно влияют на нашу красоту и молодость. В этом обзоре собрано несколько занятий, которые не такие уж и безобидные, как кажутся на первый взгляд.