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Повседневные привычки, которые незаметно крадут нашу красоту и молодость
Ежедневно каждый из нас, не задумываясь, совершает одни и те же действия: просыпается, завтракает, отправляется трудиться и т. д. Но за этими телодвижениями скрываются привычки, которые крайне негативно влияют на нашу красоту и молодость. В этом обзоре собрано несколько занятий, которые не такие уж и безобидные, как кажутся на первый взгляд.
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