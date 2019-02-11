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Ослепительно красивые невесты в хиджабах (Фото)
Когда речь заходит о свадьбах и невестах, в каждой культуре свои традиции, связанные с этим торжественным событием. Например, в западных странах девушки надевают белое платье. В Индии невесты выбирают розовые или красные платья. Мусульманские невесты носят красивые хиджабы, которые в зависимости от страны и культуры могут быть очень разными. Некоторые из них достаточно скромные, другие щедро украшены камнями, стразами или бисером. Эта подборка еще раз доказывает, что хиджаб может выглядеть очень красиво.
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