10 сильных женщин, номинированных на "Оскар" 2019 (Фото) Голливудская киноакадемия недавно объявила список номинантов на премию Оскар 2019, которая состоится 24 февраля. В этом году в списке номинантов за лучшую режиссуру мы снова не увидим женских имен. Но чтобы найти положительный момент в этой ситуации, мы хотим вам представить 10 шикарных актрис, которые претендуют на статуэтку в этом году. Начнём!