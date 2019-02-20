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10 сильных женщин, номинированных на "Оскар" 2019 (Фото)
Голливудская киноакадемия недавно объявила список номинантов на премию Оскар 2019, которая состоится 24 февраля. В этом году в списке номинантов за лучшую режиссуру мы снова не увидим женских имен. Но чтобы найти положительный момент в этой ситуации, мы хотим вам представить 10 шикарных актрис, которые претендуют на статуэтку в этом году. Начнём!
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