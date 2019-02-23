Интересные факты о женском теле, о которых не подозревают они сами (Фото)

Многие способности женщин обусловлены генетически. Разница между полами есть, и она гораздо больше, чем вы думаете. Мы решили привести несколько фактов, которые являются тому подтверждением. Наверняка о многих из них не слышали даже сами женщины.