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Суббота, 23.02.2019
Интересные факты о женском теле, о которых не подозревают они сами (Фото)
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Интересные факты о женском теле, о которых не подозревают они сами (Фото)

Многие способности женщин обусловлены генетически. Разница между полами есть, и она гораздо больше, чем вы думаете. Мы решили привести несколько фактов, которые являются тому подтверждением. Наверняка о многих из них не слышали даже сами женщины.
udivitelnoe.temaretik.com
Фото: udivitelnoe.temaretik.com
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Женщины, Тело, Факты, Генетика, Особенности.
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