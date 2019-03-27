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Среда, 27.03.2019
Самые уникальные снимки голливудской красотки Моники Беллуччи (Фото)
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Самые уникальные снимки голливудской красотки Моники Беллуччи (Фото)

Добрый отец Моники Беллуччи утверждал, что история его дочери - самое настоящее подтверждение сказки о гадком утенке. Папа не стесняясь говорит, что в детстве сегодняшняя дива была уродцем. Когда Моника была маленькой девочкой, она не носила длинные волосы. Родители всегда коротко стригли свою дочь, и теперь, смотря на роскошные локоны актрисы, трудно поверить, что когда-то у нее была прическа "под мальчика". Моника научилась пользоваться своей магнетической внешностью уже с 12 лет, и даже короткая стрижка не была тому помехой. Она могла надеть каблуки, даже нанести макияж, а чтобы скрыть абсолютно неженственную стрижку, носила на голове яркий тюрбан.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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