Жизнь, как в Disney: девушки-блогеры делают косплеи на известных принцесс (Фото)

Хорошо живется диснеевским принцессам: ходишь, поешь песенки, к тебе отовсюду слетаются птички и прибегают зверюшки, а любые проблемы легко исправить с помощью волшебства. Но окажись эти принцессы в современном мире, все было бы совсем по-другому. На эту тему и решили создать свой проект три девушки, известные в Инстаграме как paveletskaya, elizabethioda и kozalina_makeup.