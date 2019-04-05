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Жизнь, как в Disney: девушки-блогеры делают косплеи на известных принцесс (Фото)
Хорошо живется диснеевским принцессам: ходишь, поешь песенки, к тебе отовсюду слетаются птички и прибегают зверюшки, а любые проблемы легко исправить с помощью волшебства. Но окажись эти принцессы в современном мире, все было бы совсем по-другому. На эту тему и решили создать свой проект три девушки, известные в Инстаграме как paveletskaya, elizabethioda и kozalina_makeup.
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