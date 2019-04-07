Фото по-голливудски: секреты для девушек с пышными формами Иногда кажется, что девушке "немодельного" телосложения получиться так же красиво на фото, как в глянцевом журнале, просто нереально. Однако это не так. Независимо от фигуры каждая может выглядеть на фото великолепно, если знать некоторые секреты.