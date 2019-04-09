Не стесняйтесь своей естественности: Женщины, бросившие вызов стереотипам (Фото) Когда Марта начала вести свой профиль @grombre в Инстаграме, ее целью было поднять тему седых волос у женщин - действительно ли эта тема табу по всему миру или только в ее окружении. Марте на тот момент было всего 26 лет, а в ее волосах уже появилась седина. И внезапно она осознала, что быть седой раньше 60 лет считается "некрасивым", "неправильным".