Скачать
Вторник, 09.04.2019
Не стесняйтесь своей естественности: Женщины, бросившие вызов стереотипам (Фото)
1 / 17

Не стесняйтесь своей естественности: Женщины, бросившие вызов стереотипам (Фото)

Когда Марта начала вести свой профиль @grombre в Инстаграме, ее целью было поднять тему седых волос у женщин - действительно ли эта тема табу по всему миру или только в ее окружении. Марте на тот момент было всего 26 лет, а в ее волосах уже появилась седина. И внезапно она осознала, что быть седой раньше 60 лет считается "некрасивым", "неправильным".
kulturologia.ru
Фото: Instagram
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Instagram, Седые волосы, Женщины с седыми волосами, Девушки с седыми волосами, Естественная красота женщин, @grombre.
11:04 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь