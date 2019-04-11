Самая высокая королева бурлеска ХХ века (Фото)

Артистка жанра бурлеск Лоис Дефи прославилась не только своим талантом, но и нестандартными параметрами. Рост длинноногой красавицы составлял 1,93 метра, но ее это совсем не смущало, а наоборот - стало изюминкой и сделало Лоис узнаваемой среди сотен других артисток. В 1930-1940-х годах девушку называли "королевой амазонок", а поклонники приходили на яркие шоу с участием оригинальной красотки, чтобы полюбоваться ею.