Женщины на все способны: женский лесной корпус для работы в лесном хозяйстве (Фото)

Во время Второй мировой войны в Британии был создан Женский лесной корпус для работы в лесном хозяйстве. Дамы валили лес и вкалывали на лесопильных заводах, взвалив на свои плечи работу ушедших на фронт мужчин. А что делать лесоматериалы были нужны позарез.