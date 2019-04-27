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Суббота, 27.04.2019
Известные зарубежные актрисы, которые выходили замуж больше 5 раз
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Известные зарубежные актрисы, которые выходили замуж больше 5 раз

Пожалуй, все девушки мечтают выйти замуж один раз и на всю жизнь. Но часто первый брак оказывается ошибкой молодости и приходится снова отправляться на поиски своего счастья. Известные женщины, достигшие небывалых высот в профессии, тоже далеко не всегда делают правильный выбор. Но после неудачным оказывается вторая, третья, пятая попытки… Среди знаменитостей есть даже рекордсменки по количеству заключенных браков.
kulturologia.ru
Фото: kulturologia.ru
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09:41 Сегодня Телеграф
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