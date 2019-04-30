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Вторник, 30.04.2019
Польские актрисы, которые затмевают своей красотой (Фото)
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Польские актрисы, которые затмевают своей красотой (Фото)

Знаком ли украинский зритель с польским кинематографом? Очень даже знаком, ведь Польша может похвастаться знаменитыми режиссерами (например, братья Вачовски) и очень талантливыми актрисами, такими, как Барбара Брыльская. Но ведь она не единственная привлекательная женщина, игравшая в знакомых кинолентах, так почему же другие девушки всегда обделены вниманием нашего поклонника?
top10a.ru
Фото: Instagram
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