Польские актрисы, которые затмевают своей красотой (Фото) Знаком ли украинский зритель с польским кинематографом? Очень даже знаком, ведь Польша может похвастаться знаменитыми режиссерами (например, братья Вачовски) и очень талантливыми актрисами, такими, как Барбара Брыльская. Но ведь она не единственная привлекательная женщина, игравшая в знакомых кинолентах, так почему же другие девушки всегда обделены вниманием нашего поклонника?