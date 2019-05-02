Архивные снимки известных женщин ХХ века (Фото)

Давайте отвлечемся от своих дел и посмотрим на архивные фотографии настоящих секс-символов прошлого, в которых влюблялись миллионы мужчин. Хотите вспомнить, как раньше выглядели Софи Марсо, Синди Кроуфорд, Памела Андерсон и другие знаменитые девушки? Тогда обязательно смотрим.