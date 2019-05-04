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Воскресенье, 05.05.2019
Непревзойденная: архивные снимки великой Одри Хепберн (Фото)
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Непревзойденная: архивные снимки великой Одри Хепберн (Фото)

Одри Хепберн — как много в этом имени. Она была не только великой актрисой и эталоном красоты своей эпохи. Она была прекрасным человеком и любящей матерью. Помимо всего прочего, Одри много времени и сил уделяла помощи другим, особенно детям - она была послом доброй воли ЮНИСЕФ, помогала детям в бедных странах мира. Одри Хепберн всегда умела любить, ведь для нее дарить любовь было куда важнее, чем получать ее.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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21:45 Сб, 4 Май 2019 Телеграф
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