Непревзойденная: архивные снимки великой Одри Хепберн (Фото)

Одри Хепберн — как много в этом имени. Она была не только великой актрисой и эталоном красоты своей эпохи. Она была прекрасным человеком и любящей матерью. Помимо всего прочего, Одри много времени и сил уделяла помощи другим, особенно детям - она была послом доброй воли ЮНИСЕФ, помогала детям в бедных странах мира. Одри Хепберн всегда умела любить, ведь для нее дарить любовь было куда важнее, чем получать ее.