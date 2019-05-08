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Среда, 08.05.2019
Изысканность начала ХХ века: легендарные актрисы, сводившие мужчин с ума (Фото)
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Изысканность начала ХХ века: легендарные актрисы, сводившие мужчин с ума (Фото)

Эти женщины обладали уникальным талантом покорять мужские сердца - появившись однажды на сцене они приобрели огромную армию поклонников. Миллионы мужчин сходили по ним с ума, покоренные их красотой и талантом. А женщины хотели быть похожими на них и подражали их жестам, прическам и нарядам. Так какими же были иконы стиля лет этак 100 назад.
kulturologia.ru
Фото: kulturologia.ru
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