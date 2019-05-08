Изысканность начала ХХ века: легендарные актрисы, сводившие мужчин с ума (Фото) Эти женщины обладали уникальным талантом покорять мужские сердца - появившись однажды на сцене они приобрели огромную армию поклонников. Миллионы мужчин сходили по ним с ума, покоренные их красотой и талантом. А женщины хотели быть похожими на них и подражали их жестам, прическам и нарядам. Так какими же были иконы стиля лет этак 100 назад.