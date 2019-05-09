Нежные девушки на снимках талантливого фотографа(Фото) Дарья Булавина — талантливый фотограф, ретушер и художник, в настоящее время проживающая между Москвой и Франкфуртом. Дарья сосредоточена в основном на портретной и косметической фотографии. Она снимает много уличных фото, свадеб и художественных портретов. У Булавиной более 310 тыс. подписчиков в Instagram.