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Воскресенье, 12.05.2019
Архивные фото: пользователи сети поделились старыми снимками мам и бабушек
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Архивные фото: пользователи сети поделились старыми снимками мам и бабушек

Пожалуй, девушки из прошлого столетия были по-особенному красивы, они завораживали простым взглядом и какой-то притягательной аурой. И чтобы это доказать, пользователи сети опубликовали фотографии своих очаровательных мам и бабушек.
wuzzup.ru
Фото: wuzzup.ru
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