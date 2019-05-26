Вот так выглядят девушки "в форме": фото известных спортсменок в купальниках

Мы привыкли видеть спортсменок на теннисных кортах, на льду, игровых площадках и т.д. А сегодня предлагаем вам взглянуть на них немного в ином образе. Вашему вниманию 20 знаменитых спортсменок в купальниках.