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Архивные фото женщин, которые были и блондинками и брюнетками
Отмечать этот праздник придумали в 2006 году американские феминистки из адвокатской среды. Таким образом они решили развенчать миф о блондинках как о глупых, недалеких девушках. С тех пор в этот день по всему миру проводятся конкурсы красоты, кулинарные соревнования, благотворительные акции и прочие славные мероприятия.
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