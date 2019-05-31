Архивные фото женщин, которые были и блондинками и брюнетками

Отмечать этот праздник придумали в 2006 году американские феминистки из адвокатской среды. Таким образом они решили развенчать миф о блондинках как о глупых, недалеких девушках. С тех пор в этот день по всему миру проводятся конкурсы красоты, кулинарные соревнования, благотворительные акции и прочие славные мероприятия.