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Такая дружба не вечная: типы подруг, с которыми лучше перестать общаться
Некогда близкая подруга может стать чужим человеком, с которым вам больше неуютно проводить вечера. Ведь новый этап жизни - новая шкала приоритетов. То, что казалось важным в 16 лет, может покинуть круг вашего понимания. Вместо дружеских посиделок, вы работаете по выходным или проводите время с семьей. Если раньше вы бежали в соседний подъезд, чтобы позвать Таньку гулять, то теперь звоните ей раз в месяц. При этом она постоянно ноет, жалуется, говорит только о себе, упрекает или подавляет вас (нужное подчеркнуть). Стоит ли прекращать такую дружбу?
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