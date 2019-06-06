Огонь бунтарского духа: смелые байкерши 1940-х (Фото)

И хотя на них не байкерские косухи, а скромные водолазки, огня и бунтарского духа в них с избытком! Фотографии валькирий американских хайвеев сделал фотограф Лумис Дин в 1949 году для журнала Life.