"Сексуальность – это часть меня": Мадонна рассказала о своей борьбе за права женщин

Новости шоу бизнеса: Певица считается человеком, который положил начало третьей волне феминизма.

60-летняя Мадонна рассказала о взглядах на некоторые острые проблемы современности. Певица призналась, что феминистическое движение долго отказывалось считать ее одной из своих представительниц.

Поп-звезда дала подробное интервью для журнала New York Times и снялась для его обложки. На снимке Мадонна смотрит на зрителя, выглядывая из разреза в своей старой фотографии. Ее сделал фотограф Стивен Майзел еще в 1991 году.

"Прежде всего, я хотела зарабатывать на жизнь. Я устала от нищеты. А во-вторых, все, чего я хотела, – песню, которая прозвучит по радио. Это все, о чем я молилась. Одна песня", – рассказала Мадонна.

Певица считается человеком, который положил начало третьей волне феминизма. Она всегда боролась за права женщин, призывала их быть независимыми, высказывать свое мнение и не бояться быть сексуальными. Но в течение многих лет активистки движения отказывали звезде в праве считаться феминисткой за слишком откровенные высказывания и дерзкие образы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Madame is electric............... #madamex #guitarlessons Публикация от Madonna (@madonna) 5 Июн 2019 в 8:55 PDT

"Феминистки критиковали меня. Они говорили: "Ты не можешь использовать свою сексуальность, чтобы расширить свои возможности". Но считаю, что это ерунда! Потому что сексуальность – это часть меня как женщины. И это не единственное мое оружие", – утверждает Мадонна.