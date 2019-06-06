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"Сексуальность – это часть меня": Мадонна рассказала о своей борьбе за права женщин

"Сексуальность – это часть меня": Мадонна рассказала о своей борьбе за права женщин
21:47 Сегодня Телеграф glavcom.ua

Новости шоу бизнеса: Певица считается человеком, который положил начало третьей волне феминизма.

60-летняя Мадонна рассказала о взглядах на некоторые острые проблемы современности. Певица призналась, что феминистическое движение долго отказывалось считать ее одной из своих представительниц.

Поп-звезда дала подробное интервью для журнала New York Times и снялась для его обложки. На снимке Мадонна смотрит на зрителя, выглядывая из разреза в своей старой фотографии. Ее сделал фотограф Стивен Майзел еще в 1991 году.

"Прежде всего, я хотела зарабатывать на жизнь. Я устала от нищеты. А во-вторых, все, чего я хотела, – песню, которая прозвучит по радио. Это все, о чем я молилась. Одна песня", – рассказала Мадонна.

Певица считается человеком, который положил начало третьей волне феминизма. Она всегда боролась за права женщин, призывала их быть независимыми, высказывать свое мнение и не бояться быть сексуальными. Но в течение многих лет активистки движения отказывали звезде в праве считаться феминисткой за слишком откровенные высказывания и дерзкие образы.

 
 
 
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Madame is electric............... #madamex #guitarlessons

Публикация от Madonna (@madonna)

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"Феминистки критиковали меня. Они говорили: "Ты не можешь использовать свою сексуальность, чтобы расширить свои возможности". Но считаю, что это ерунда! Потому что сексуальность – это часть меня как женщины. И это не единственное мое оружие", – утверждает Мадонна.

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Мадонна, Феминизм, New York Times.
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