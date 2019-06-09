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Воскресенье, 09.06.2019
Модельная нимфа Хеди Кислер - звезда скандального кино
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Модельная нимфа Хеди Кислер - звезда скандального кино

Но в начале 30-х люди ценили натуральную красоту, поэтому толпы мужчин в Австрии, Германии и Чехии с вожделением смотрели на молоденькую нимфу, снявшуюся в фильме "Экстаз". Хеди Кислер впервые в полнометражном европейском кино красовалась полностью раздетой и даже в одной из сцен имитировала оргазм, что было просто немыслимой дерзостью по тем временам.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Все по теме:

Германия, Чехия, Фильм, Полнометражный фильм, 30-е, Экстаз, Хеди Кислер, Скандальное кино, Модельная нимфа, Европейское кино.
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