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Модельная нимфа Хеди Кислер - звезда скандального кино
Но в начале 30-х люди ценили натуральную красоту, поэтому толпы мужчин в Австрии, Германии и Чехии с вожделением смотрели на молоденькую нимфу, снявшуюся в фильме "Экстаз". Хеди Кислер впервые в полнометражном европейском кино красовалась полностью раздетой и даже в одной из сцен имитировала оргазм, что было просто немыслимой дерзостью по тем временам.
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