Модельная нимфа Хеди Кислер - звезда скандального кино

Но в начале 30-х люди ценили натуральную красоту, поэтому толпы мужчин в Австрии, Германии и Чехии с вожделением смотрели на молоденькую нимфу, снявшуюся в фильме "Экстаз". Хеди Кислер впервые в полнометражном европейском кино красовалась полностью раздетой и даже в одной из сцен имитировала оргазм, что было просто немыслимой дерзостью по тем временам.