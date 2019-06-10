Мистика в снимках уникального фотопроекта "Высшая магия: ведьмы Америки" Все женщины - ведьмы, но не все владеют настоящими тайными знаниями. Американский фотограф Фрэнсис Эф Денни (Frances F. Denny) решила создать уникальную серию снимков тех, кто владеет магической силой. Красота и мудрость, волшебство и мистика: пронизывающие взгляды этих необыкновенных женщин проникают в душу, а по спине пробегает неприятный холодок.