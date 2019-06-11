На заметку: лучшие бьюти-привычки для девушек 30+ Правила ухода за кожей с годами меняются, и если в 20+ достаточно очищения, увлажнения и защиты от солнца, то после 30 этот список значительно расширяется. Возраст от 30 до 40 лет - самый прекрасный в жизни женщины. Ошибки юности остались в прошлом, а впереди еще столько открытий и свершений. А еще этот период самый ответственный в плане ухода за кожей: именно сейчас можно существенно замедлить старение и предотвратить преждевременные возрастные изменения.