В чем заключается разница между девочкой и сильной женщиной: главные признаки

Разница между женщиной и девочкой заключается не только в возрасте. Все дело в строении ума, мировоззрении, а также в психической и эмоциональной зрелости. Девочка видит мир иначе, чем женщина. Она мыслит иначе, и ведет себя по-другому. Девочек много, женщины же редки. Вот несколько признаков, что вы встретили зрелую, уверенную в себе женщину: