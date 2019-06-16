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Воскресенье, 16.06.2019
В чем заключается разница между девочкой и сильной женщиной: главные признаки
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В чем заключается разница между девочкой и сильной женщиной: главные признаки

Разница между женщиной и девочкой заключается не только в возрасте. Все дело в строении ума, мировоззрении, а также в психической и эмоциональной зрелости. Девочка видит мир иначе, чем женщина. Она мыслит иначе, и ведет себя по-другому. Девочек много, женщины же редки. Вот несколько признаков, что вы встретили зрелую, уверенную в себе женщину:
otnosheniya.temaretik.com
Фото: pixabay.com
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