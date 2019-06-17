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Понедельник, 17.06.2019
Жуткая красота: невероятные перевоплощения девушек с помощью грима (Фото)
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Жуткая красота: невероятные перевоплощения девушек с помощью грима (Фото)

Британская визажистка Никита Панесар специализируется на театральном гриме и спецэффектах. Она создаёт невероятные образы, которые пугают и завораживают одновременно. Никита с помощью 3D-макияжа перевоплощается в сказочных существ и страшных монстров. Порой сложно поверить, что за маской скрывается милая девушка, а не исчадие ада. Предлагаем вам взглянуть на творчество этого талантливого визажиста!
twizz.ru
Фото: twizz.ru
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Девушки, Женщины, Макияж, Грим, Перевоплощение, Визаж, Мейк-ап.
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