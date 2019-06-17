Жуткая красота: невероятные перевоплощения девушек с помощью грима (Фото) Британская визажистка Никита Панесар специализируется на театральном гриме и спецэффектах. Она создаёт невероятные образы, которые пугают и завораживают одновременно. Никита с помощью 3D-макияжа перевоплощается в сказочных существ и страшных монстров. Порой сложно поверить, что за маской скрывается милая девушка, а не исчадие ада. Предлагаем вам взглянуть на творчество этого талантливого визажиста!