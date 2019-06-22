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Суббота, 22.06.2019
Рейтинг красоты: где живут самые красивые женщины мира
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Рейтинг красоты: где живут самые красивые женщины мира

Человечество во все времена воспевало красоту. Особо преуспели в этом древние греки, которые вывели особую формулу красоты тела человека. Сегодня определить самые красивые народы стало проще благодаря ежегодным конкурсам самых обворожительных участниц с разных частей света.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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