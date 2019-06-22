Рейтинг красоты: где живут самые красивые женщины мира Человечество во все времена воспевало красоту. Особо преуспели в этом древние греки, которые вывели особую формулу красоты тела человека. Сегодня определить самые красивые народы стало проще благодаря ежегодным конкурсам самых обворожительных участниц с разных частей света.