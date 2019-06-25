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Женская красота в объективе всемирно известного Джана Паоло Барбьери (Фото)
Он учился у Феллини и Висконти и в 1960-х годах находился под большим влиянием кинематографа. Однако позже Джан Паоло Барбьери сам освоил искусство фотографии и стал одним из самых востребованных фэшн-фотографов мира. Сейчас работы итальянца выставляют в галереях по всему миру, их публикуют во многих модных изданиях, а сам он является обладателем ряда престижных наград. Чтобы и вы смогли оценить талант этого человека, делимся подборкой лучших его снимков, оказавших значительное влияние на мир моды вообще и образ женщины в частности.
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