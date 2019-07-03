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Как принять себя: наглядный пример от девушки без руки

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Как принять себя: наглядный пример от девушки без руки
10:22 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости шоу бизнеса: Девушка, которой муж отрубил руку из-за ревности, снялась в фотосессии.

  • 1

    Имя Маргариты Грачевой прогремело на всю страну в декабре 2017, когда в сети появилась новость о том, что ревнивый муж отрубил ей руки. Предварительно прихватив с собой топор мужчина вывез супругу в лес, связал и начал жестокие пытки…

    Сейчас садист находится в тюрьме, а его жертва учится жить заново и принимать свое тело таким, какое оно есть… Именно поэтому недавно Маргарита снялась в эротической фотосессии, которая раскрыла ее личность совершенно с другой стороны.

    11 декабря 2017 года жизнь россиянки Маргариты Грачевой перевернулась с ног на голову. Любимый супруг вывез ее в лес, связал и начал рубить ей руки по частям. Больше 10 ударов… Таким образом мужчина пытался выяснить, с кем она ему изменяет. Так и не добившись ответа, он прекратил издевательства над женой и сам отвез ее в больницу.

  • 2

    Однако Маргарита все же лишилась части правой руки — ее пришлось заменить на протез. Левую руку врачи сумели спасти, но теперь на ней «красуются» множество шрамов, а сама она выглядит синей и припухлой, что, по признанию, Грачевой иногда «очень сильно ее расстраивает и раздражает».

  • 3

    После случившейся трагедии девушка потеряла веру в то, что когда-то сможет выглядеть привлекательно. До этого у Маргариты практически не было изъянов, «не считая прыщиков, выскакивающих раз в 2 месяца», шутит она.

    Для фотосессии, которая помогла Маргарите снова почувствовать себя женщиной, был подобран довольно эротический, но в то же время «холодный» наряд — короткое черное платье с глубоким декольте, лиф и черные ботинки грубой формы. Образ дополнили «конский» хвост, выразительный макияж и, конечно, уже ставший частью Маргариты протез на правой руке.

    Девушка призналась, что изначально делала эти фотографии «для себя», но в итоге решила выставить их в соцсети, пытаясь таким образом поддержать других жертв домашнего насилия.

    К сожалению, их количество с каждым годом только увеличивается — совсем недавно мы рассказывали о Кристине Шидуковой, над которой издевался муж, сестрах Хачатурян, ради спасения жизни убивших собственного отца, и многих других россиянках, запустивших флешмоб #самаНевиновата.

  • 4

    О печальном опыте Маргариты тоже в скором времени станет известно широкой публике, ведь девушка пишет книгу, в которой намерена поделиться всеми подробностями трагедии.

  • 5

    Сейчас девушка заново учится любить себя, пытается радоваться жизни и воспитывает двух сыновей, оставшихся от брака с Дмитрием. Кстати, его приговорили к 14 годам тюрьмы в колонии строгого режима и в судебном порядке лишили родительских прав.

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Девушка, Фотосессия, Маргарита Грачева.
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