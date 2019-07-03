Как принять себя: наглядный пример от девушки без руки

Имя Маргариты Грачевой прогремело на всю страну в декабре 2017, когда в сети появилась новость о том, что ревнивый муж отрубил ей руки. Предварительно прихватив с собой топор мужчина вывез супругу в лес, связал и начал жестокие пытки…
Сейчас садист находится в тюрьме, а его жертва учится жить заново и принимать свое тело таким, какое оно есть… Именно поэтому недавно Маргарита снялась в эротической фотосессии, которая раскрыла ее личность совершенно с другой стороны.
11 декабря 2017 года жизнь россиянки Маргариты Грачевой перевернулась с ног на голову. Любимый супруг вывез ее в лес, связал и начал рубить ей руки по частям. Больше 10 ударов… Таким образом мужчина пытался выяснить, с кем она ему изменяет. Так и не добившись ответа, он прекратил издевательства над женой и сам отвез ее в больницу.
Однако Маргарита все же лишилась части правой руки — ее пришлось заменить на протез. Левую руку врачи сумели спасти, но теперь на ней «красуются» множество шрамов, а сама она выглядит синей и припухлой, что, по признанию, Грачевой иногда «очень сильно ее расстраивает и раздражает».
После случившейся трагедии девушка потеряла веру в то, что когда-то сможет выглядеть привлекательно. До этого у Маргариты практически не было изъянов, «не считая прыщиков, выскакивающих раз в 2 месяца», шутит она.
Для фотосессии, которая помогла Маргарите снова почувствовать себя женщиной, был подобран довольно эротический, но в то же время «холодный» наряд — короткое черное платье с глубоким декольте, лиф и черные ботинки грубой формы. Образ дополнили «конский» хвост, выразительный макияж и, конечно, уже ставший частью Маргариты протез на правой руке.
Девушка призналась, что изначально делала эти фотографии «для себя», но в итоге решила выставить их в соцсети, пытаясь таким образом поддержать других жертв домашнего насилия.
К сожалению, их количество с каждым годом только увеличивается — совсем недавно мы рассказывали о Кристине Шидуковой, над которой издевался муж, сестрах Хачатурян, ради спасения жизни убивших собственного отца, и многих других россиянках, запустивших флешмоб #самаНевиновата.
О печальном опыте Маргариты тоже в скором времени станет известно широкой публике, ведь девушка пишет книгу, в которой намерена поделиться всеми подробностями трагедии.
Сейчас девушка заново учится любить себя, пытается радоваться жизни и воспитывает двух сыновей, оставшихся от брака с Дмитрием. Кстати, его приговорили к 14 годам тюрьмы в колонии строгого режима и в судебном порядке лишили родительских прав.