Как принять себя: наглядный пример от девушки без руки

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Имя Маргариты Грачевой прогремело на всю страну в декабре 2017, когда в сети появилась новость о том, что ревнивый муж отрубил ей руки. Предварительно прихватив с собой топор мужчина вывез супругу в лес, связал и начал жестокие пытки…

Сейчас садист находится в тюрьме, а его жертва учится жить заново и принимать свое тело таким, какое оно есть… Именно поэтому недавно Маргарита снялась в эротической фотосессии, которая раскрыла ее личность совершенно с другой стороны.

11 декабря 2017 года жизнь россиянки Маргариты Грачевой перевернулась с ног на голову. Любимый супруг вывез ее в лес, связал и начал рубить ей руки по частям. Больше 10 ударов… Таким образом мужчина пытался выяснить, с кем она ему изменяет. Так и не добившись ответа, он прекратил издевательства над женой и сам отвез ее в больницу.