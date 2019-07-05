Елизавета II: неизменные правила поведения с королевой Великобритании За многие годы существования Великобритании как королевства там сложились определенные правила этикета поведения в присутствии королевы. Эти правила особенно строги для людей, не приближенных к королевскому кругу. Конечно, за их нарушение никого сегодня не посадят в Тауэр, однако общественное негодование гарантировано.