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Пятница, 05.07.2019
Елизавета II: неизменные правила поведения с королевой Великобритании
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Елизавета II: неизменные правила поведения с королевой Великобритании

За многие годы существования Великобритании как королевства там сложились определенные правила этикета поведения в присутствии королевы. Эти правила особенно строги для людей, не приближенных к королевскому кругу. Конечно, за их нарушение никого сегодня не посадят в Тауэр, однако общественное негодование гарантировано.
kulturologia.ru
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Англия, Британия, Королева, Елизавета II, Правила поведения, Ее Величество.
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