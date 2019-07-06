Красота - их главное оружие: симпатичные военнослужащие Израиля (Фото) Про женщин в армии Израиля известно, наверное, каждому человеку. В этой стране воинская служба - это прежде всего возможность отдать долг Родине. Предлагаем посмотреть, как выглядят военнослужащие на службе и на гражданке.