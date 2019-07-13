Принцессы Disney, снимки которых так и просятся на обложки модных журналов

Вы уже видели принцесс Диснея в образе старушек, толстушек, современных барышень и даже парней. Но эти фотографии нас просто поразили: они так и просятся на обложки модных журналов! А может, и на биллборды. Впрочем, смотрите сами.