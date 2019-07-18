Плавные линии и грация: балерины на улицах Далласа (Фото) Талантливый начинающий фотограф и ретушер Кира Брукс (Kiera Brooks) живет и работает в Далласе, штат Техас. Она в основном специализируется на уличной портретной фотографии. Кира запечатлела великолепные образы балерин, танцующих на улицах Далласа. В каждой композиции танец удачно вписывается в городской пейзаж.