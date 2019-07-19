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Солнечные дамы: красотки с веснушками (Фото)
Каждому мужчине нравится определенный тип женщин — кого-то привлекают жгучие брюнетки, кто-то обожает глупеньких блондинок, а некоторые и вовсе сходят с ума по рыжеволосым бестиям. Но абсолютно все мужчины без исключения хоть раз в жизни с интересом засматривались на красоток, поцелованных солнцем — девушкам, чье лицо и тело покрыто веснушками, а сами они излучают радость и позитив. Именно с такими горячими дамами мы и хотим вас познакомить.
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