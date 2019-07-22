Кэтрин Хепберн: интересные факты из жизни легендарной актрисы

1 Это и невероятно долгая карьера (почти 70 лет), одна из самых "возрастных" ролей (в последний раз актриса снималась на 87-м году жизни), самое большое количество "Оскаров" в истории среди актеров (4 премии и 12 попыток номинироваться), звание "Величайшая актриса в истории Голливуда", присвоенное ей Американским институтом кино. Удивительно, что при всех этих заслугах наш зритель знаком с ее творчеством намного хуже, по сравнению с другими голливудскими звездами XX века. Будущая звезда Голливуда родилась и выросла в небольшом американском городке совершенно не в творческой среде, однако родители смогли наградить маленькую Кэтрин другими полезными качествами, которые затем помогли ей пробиться в жизни. Отец-врач и мать, активно занимающаяся проблемами женского равноправия, много времени уделяли общественной жизни. Будучи людьми деятельными, они смогли привить ей самостоятельность мышления и огромное трудолюбие. Общество порицало родителей за слишком прогрессивные взгляды (они были сторонниками абортов), а Кэтрин училась на их примере бороться с жизненными трудностями. "Лучше попробовать что-то сложное и потерпеть неудачу, чем действовать безопасно все время"

2 Однако девочка росла очень сложным человеком. Она ушла из школы на самостоятельное обучение – общение с людьми давалось ей нелегко. В колледж будущая актриса поступила, чтобы учиться на историка и философа, но заниматься по-настоящему начала только после того, как из-за плохой учебы ее выгнали из самодеятельного театра. К этому времени сцена уже захватила ее душу, и Кэтрин, бросив университет, решает стать актрисой и направляется в ближайший крупный центр - Балтимор, чтобы устроиться на работу в театр. Юность, как известно, это время смелых и сумасбродных решений. Однако Кэтрин Хепберн стала именной тем молодым дарованием, у которого получилось что-то доказать всему миру. "Я думаю, что большинство людей, добившихся успеха в искусстве, втайне удивляются, действительно ли они так хороши или им всего лишь повезло"

3 Ее карьера, даже в годы наибольшей популярности, почему-то напоминала американские горки – яркие успехи и невероятно удачные стечения обстоятельств сменялись порой настоящими "ямами". Однако Кэтрин Хепберн была из тех людей, которые не опускают руки, поэтому рядом с очередной закрытой дверью для нее всегда открывалось окно. Так, например, когда их театр приехал для постановки спектакля в Нью-Йорк, Кэтрин была всего лишь дублершей главной героини. Незадолго перед премьерой она так впечатлила режиссера на репетиции, что он выгнал приму и заменил ее на молодую актрису, однако на выступлении ее ждал крах: Кэтрин путала реплики, говорила слишком быстро и под конец просто упала на сцене, запутавшись в собственных ногах. Разумеется, ее немедленно уволили, но ведь она уже оказалась в Нью-Йорке! Очень быстро состоялся бродвейский дебют новой звезды.

4 В кино ее пригласили играть через несколько лет, и молодая, никому не известная актриса сразу запросила огромный по тем времена гонорар - 1500 долларов в неделю. Как ни странно, контракт с ней подписали немедленно. 25-летняя Кэтрин быстро адаптировалась к кино, все-таки это была ее детская страсть, и начала стремительную карьеру. Первый "Оскар" она заработала очень быстро. Однако "горки" преследовали ее всю жизнь. Даже будучи уже признанной звездой, она вошла в тройку актрис, прозванных за глаза "кассовой отравой" - зрители не шли на них, и владельцы кинотеатров старались отделаться от таких картин. Хотя компания у Кэтрин при этом была очень достойная: вместе с ней бойкотировали Марлен Дитрих и Джоан Кроуфорд. Однако дальше ее ждал ошеломительный успех – приняв участие в театральной постановке "Филадельфийской истории", актриса не только опять взлетела в зенит славы, но и поправила материальное положение. Она умудрилась получить права на экранизацию пьесы и дальше сама диктовала условия продюсерам, выбирая для себя режиссера и партнеров по будущему фильму. После еще одного "Оскара" за лучшую женскую роль критики из журнала Time, писали в ее адрес: "Вернись в Голливуд Кейти, все прощено…". Жизнь показала, что Кэтрин Хепберн способна побеждать и на длительных дистанциях.

5 "Мне все равно, что про меня пишут, лишь бы это не было правдой" Надо сказать, что в детстве Кэтрин была пацанкой-сорванцом. Удивительно, что, став великой голливудской актрисой, она и здесь не изменила себе, не превратилась в гламурную красотку. Она была далека от общества, не любила давать интервью и общаться с поклонниками на протяжении большей части своей карьеры. Любимой одеждой кинодивы были брюки, а когда она встретила наконец мужчину своей мечты, он высказался о ней: "Как я могу сниматься в картине с женщиной, у которой грязь под ногтями, и которая не поймешь, какого пола, всегда ходит в брюках?"

6 В результате их роман длился около 30 лет. Спенсер Трейси тоже был голливудской звездой первой величины, и они вместе снялись в десяти фильмах, став самой известной парой Голливуда. Вопрос о венчании никогда даже не поднимался – Спенсер был женат и не хотел ранить чувства своей жены. Удивительно то, что несколько десятков лет ему это удавалось. Что же до Кэтрин, то она, кажется, впервые в жизни почувствовала себя настоящей женщиной. Давний недолгий брак, который распался, как только она стала знаменитой актрисой, и множество мужчин не смогли превратить ее в заботливую женушку, а Спенсеру Трейси это удалось. В его присутствии, как вспоминали друзья, она превращалась совсем в другого человека – хлопотала над любимым и лелеяла его, и, даже, что удивительно, слушалась во всем. У Трейси часто были депрессии, возникали проблемы с алкоголем и со здоровьем, она на пять лет бросила карьеру, чтобы ухаживать за ним. Несмотря на все это, она оставалась любовницей, и после смерти Спенсера даже не пошла на его похороны. Обнародовала Кэтрин эти отношения только после того, как умерла и Луиза Трейси.