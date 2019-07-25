Сутхида Вачиралонгкорн: как обычная стюардесса стала королевой Таиланда

1 66-летний король женился на своей возлюбленной Сутхиде, которая на 26 лет его младше. Сутхида стала четвертой женой наследника престола, и неожиданность брака привела довольно сильное внимание к ее особе.

2 Брак состоялся 1-го мая, а коронация - с 4-го по 6-е мая этого года.

3 На самом деле Маха Вачиралонгкорн является королем Таиланда с конца 2016 года, однако он нарочно велел отложить сам процесс коронации, чтобы провести траур по умершему отцу и очиститься в священных водах рек Таиланда.

4 Несмотря на то, что в самом Таиланде любая критика короля категорически запрещена, то, что люди принимают его менее благосклонно, чем его отца (предыдущего корола), - очевидно.

5 Так или иначе, в мае тайцы узнали, что у них теперь будет королева - королева-консорт Сутхида родом из Бангкока, а ее день рождения (3 июня) станет национальным праздником.

6 В честь таких новостей Королевской бюро Таиланда опубликовало 20 фотографий ее величества в различных нарядах - от официальных и традиционных одеяний до военной формы.

7 Иностранные СМИ довольно сильно смутила явная коррекция фотографий королевы - помимо искусственно размытого заднего фона, на некоторых кадрах Сутхида выглядит просто "вклеенной" в нужный антураж, а многочисленные медали на ее военных костюмах вызывают и того больше вопросов.

8 Изначально она работала в авиакомпании Thai Airways, где, видимо, пара и познакомилась.

9 После этого Сутхида Вачиралонгкорн стала исполнять обязанности командира охраны семьи принца.

10 Несмотря на то, что иностранные СМИ называли Сутхиду одной из возможных претенденток на роль жены короля, в самом Таиланде эта тема не обсуждалась и об отношениях между королем и Сутхидой также не объявлялось.

11 Всего через шесть лет работы в отделе специальных служб охраны короля Сутхиде присвоили звание генерала армии, а также король даровал ей титул Тануинг (Леди).