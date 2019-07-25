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Сутхида Вачиралонгкорн: как обычная стюардесса стала королевой Таиланда

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Сутхида Вачиралонгкорн: как обычная стюардесса стала королевой Таиланда
11:21 Сегодня Телеграф kulturologia.ru Фото: kulturologia.ru

Новости шоу бизнеса: 1 мая 2019 года всего за несколько дней до коронации народ Таиланда узнал, что у них теперь будет не только король.

  • 1

    66-летний король женился на своей возлюбленной Сутхиде, которая на 26 лет его младше. Сутхида стала четвертой женой наследника престола, и неожиданность брака привела довольно сильное внимание к ее особе.

  • 2

    Брак состоялся 1-го мая, а коронация - с 4-го по 6-е мая этого года.

  • 3

    На самом деле Маха Вачиралонгкорн является королем Таиланда с конца 2016 года, однако он нарочно велел отложить сам процесс коронации, чтобы провести траур по умершему отцу и очиститься в священных водах рек Таиланда.

  • 4

    Несмотря на то, что в самом Таиланде любая критика короля категорически запрещена, то, что люди принимают его менее благосклонно, чем его отца (предыдущего корола), - очевидно.

  • 5

    Так или иначе, в мае тайцы узнали, что у них теперь будет королева - королева-консорт Сутхида родом из Бангкока, а ее день рождения (3 июня) станет национальным праздником.

  • 6

    В честь таких новостей Королевской бюро Таиланда опубликовало 20 фотографий ее величества в различных нарядах - от официальных и традиционных одеяний до военной формы.

  • 7

    Иностранные СМИ довольно сильно смутила явная коррекция фотографий королевы - помимо искусственно размытого заднего фона, на некоторых кадрах Сутхида выглядит просто "вклеенной" в нужный антураж, а многочисленные медали на ее военных костюмах вызывают и того больше вопросов.

  • 8

    Изначально она работала в авиакомпании Thai Airways, где, видимо, пара и познакомилась.

  • 9

    После этого Сутхида Вачиралонгкорн стала исполнять обязанности командира охраны семьи принца.

  • 10

    Несмотря на то, что иностранные СМИ называли Сутхиду одной из возможных претенденток на роль жены короля, в самом Таиланде эта тема не обсуждалась и об отношениях между королем и Сутхидой также не объявлялось.

  • 11

    Всего через шесть лет работы в отделе специальных служб охраны короля Сутхиде присвоили звание генерала армии, а также король даровал ей титул Тануинг (Леди).

  • 12

    У короля Таиланда после предыдущих трех браков есть семеро детей, четверо из которых лишены королевского титула после их иммиграции в США. Старшая дочь короля - Баджракитиябха - является ровесницей нынешней королевы Сутхиды.

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Таиланд, Королева Таиланда, Сутхида, Королева-регент, Сутхида Вачиралонгкорн.
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