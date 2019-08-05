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Понедельник, 05.08.2019
ТОП-10 стран с самыми красивыми девушками
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ТОП-10 стран с самыми красивыми девушками

Хотя красивых девушек много в каждом государстве, некоторые страны ими просто кишат. Конечно, представления о красоте — вопрос абсолютно субъективный, и утверждать, что одни девушки красивее других — в определенной мере вкусовщина, но все же мы решили составить список из 10 стран, где живут наиболее интересные с точки зрения визуальной красоты девушки. Типажи девушек в списке сильно разнятся: от блондинок — к шатенкам и брюнеткам, от стройных и даже тощих — к весьма пикантным типам фигуры, что еще раз говорит о том, что некого единого стандарта красоты попросту не существует.
bigpicture.ru
Фото: pixabay.com
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