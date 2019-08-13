Жизнь без комплексов: девушка, которая неожиданно для всех стала моделью

1 Современный мир моды удивляет своим разнообразием. На смену худощавым манекенщицам с фарфоровыми лицами и идеальными параметрами тела приходят совершенно необычные девушки (или даже трансгендеры), обладающие уникальными чертами внешности. Об одной из таких девушек мы и хотим рассказать в нашей статье. С самого детства эта бразильянка вынуждена была терпеть насмешки окружающих из-за ее родимого пятна, но теперь она известная модель, которая рушит все стандарты красоты. Мариана Мендес (Mariana Mendes) — бразильская модель с родимым пятном на лице. И эта девушка — очередное доказательство того, что работать в этой сфере могут не только идеальные люди. С самого детства Мендес подвергалась нападкам со стороны сверстников.

2 Несмотря на это, она росла дружелюбным и жизнерадостным ребенком, и сумела пронести этот настрой до взрослого возраста.

3 Сейчас Мариана профессиональная модель, которая снимается для журналов и участвует в фотосессиях.

4 По словам девушки, именно наличие родимого пятна подтолкнуло ее к развитию карьеру в этой сфере.

5 Мариана рассказала, что часто просматривала модные журналы, и ни разу не видела в них людей, похожих на себя.

6 Девушки с обложек были худенькими, изящными и без каких-либо недостатков. Иными словами, полностью соответствовали сформировавшимися в обществе стандартам красоты.

7 Тогда Мариана, заручившись поддержкой близких, решила попробовать свои силы в качестве модели.

8 Первая профессиональная съемка девушки состоялась еще в колледже, но сотрудничать с агентствами она начала лишь два года назад.

9 Своим примером Мариана хочет доказать другим, что различия — это красиво, и не нужно их бояться.

10 Я выросла, видя вокруг себя людей, которые не были на меня похожи — в журналах, кино и мире моды. И сейчас я борюсь за то, чтобы в медиа были разные люди, — заявила девушка в интервью изданию Mirror.

11 По мнению бразильянки, никто не должен стремиться достичь идеала, ведь идеала не существует.

12 Каждый человек уникален по-своему. И люди с особенностями не должны расстраиваться, что не похожи на большинство других.

13 Я хочу, чтобы людям было комфортно быть теми, кто они есть, и вот почему я работаю, снимаюсь и создаю контент в интернете, чтобы мотивировать людей. Я понимаю, что моя история может вдохновить огромное количество людей. Так что если существует что-то, что я могу сделать для людей, я это сделаю.

14 Мариана ведет страничку в Инстаграм, где делится личными фотографиями и рассказывает подписчикам о жизни со своей особенностью.