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Жизнь без комплексов: девушка, которая неожиданно для всех стала моделью

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Жизнь без комплексов: девушка, которая неожиданно для всех стала моделью
18:09 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости шоу бизнеса:Все издевались над этой девушкой из-за ее родимого пятна, а она взяла и стала моделью.

  • 1

    Современный мир моды удивляет своим разнообразием. На смену худощавым манекенщицам с фарфоровыми лицами и идеальными параметрами тела приходят совершенно необычные девушки (или даже трансгендеры), обладающие уникальными чертами внешности.

    Об одной из таких девушек мы и хотим рассказать в нашей статье. С самого детства эта бразильянка вынуждена была терпеть насмешки окружающих из-за ее родимого пятна, но теперь она известная модель, которая рушит все стандарты красоты.

    Мариана Мендес (Mariana Mendes) — бразильская модель с родимым пятном на лице. И эта девушка — очередное доказательство того, что работать в этой сфере могут не только идеальные люди.

    С самого детства Мендес подвергалась нападкам со стороны сверстников.

  • 2

    Несмотря на это, она росла дружелюбным и жизнерадостным ребенком, и сумела пронести этот настрой до взрослого возраста.

  • 3

    Сейчас Мариана профессиональная модель, которая снимается для журналов и участвует в фотосессиях.

  • 4

    По словам девушки, именно наличие родимого пятна подтолкнуло ее к развитию карьеру в этой сфере.

  • 5

    Мариана рассказала, что часто просматривала модные журналы, и ни разу не видела в них людей, похожих на себя.

  • 6

    Девушки с обложек были худенькими, изящными и без каких-либо недостатков. Иными словами, полностью соответствовали сформировавшимися в обществе стандартам красоты.

  • 7

    Тогда Мариана, заручившись поддержкой близких, решила попробовать свои силы в качестве модели.

  • 8

    Первая профессиональная съемка девушки состоялась еще в колледже, но сотрудничать с агентствами она начала лишь два года назад.

  • 9

    Своим примером Мариана хочет доказать другим, что различия — это красиво, и не нужно их бояться.

  • 10

    Я выросла, видя вокруг себя людей, которые не были на меня похожи — в журналах, кино и мире моды. И сейчас я борюсь за то, чтобы в медиа были разные люди, — заявила девушка в интервью изданию Mirror.

  • 11

    По мнению бразильянки, никто не должен стремиться достичь идеала, ведь идеала не существует.

  • 12

    Каждый человек уникален по-своему. И люди с особенностями не должны расстраиваться, что не похожи на большинство других.

  • 13

    Я хочу, чтобы людям было комфортно быть теми, кто они есть, и вот почему я работаю, снимаюсь и создаю контент в интернете, чтобы мотивировать людей. Я понимаю, что моя история может вдохновить огромное количество людей. Так что если существует что-то, что я могу сделать для людей, я это сделаю.

  • 14

    Мариана ведет страничку в Инстаграм, где делится личными фотографиями и рассказывает подписчикам о жизни со своей особенностью.

  • 15

    На профиль девушки подписаны больше 50 тысяч человек. Регулярно поклонники оставляют лайки и комментарии под ее фото, а также высказывают слова поддержки и благодарности.

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Модель, Девушка, Мариана Мендес, Бразильская модель.
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