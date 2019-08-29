Советы для женщин, которые помогут легко оновить организм

Рано просыпайтесь
Учеными доказано, что люди, которые просыпаются около 11 часов, съедают в среднем на 250 ккал больше, вдвое больше фруктов, сухофруктов и фастфуда, чем те, которые просыпаются раньше. То есть, не всегда нужно спать по 7-8 часов, важно подстраивать свой график так, чтобы просыпаться не позднее 9-ти утра. Многие исследования также показали, что согласно определенному времени, в которое вы совершаете то или иное действие, оно имеет и соответствующий результат. Например, ранний обед помогает похудению. Кроме того, все процессы в организме связаны между собой, поэтому если вы просыпаетесь поздно, то и приемы пищи тоже смещаются по времени.
Занимайтесь спортом
Спорт активизирует циркуляцию крови, что способствует очищению организма. Именно поэтому мы рекомендуем вам ежедневно делать аэробные упражнения хотя бы по 30 минут. Кроме того, дважды или трижды в неделю уделяйте спорту минимум час и комбинируйте силовые и аэробные упражнения. Потейте! Важно, чтобы упражнения были очень интенсивными. Через кожу выходят токсины, так как это один из очищающих органов.
Расслабляйтесь и отдыхайте
Стресс атакует органы пищеварения. Через него проходят нервные окончания, а они очень чувствительны, особенно к негативным эмоциям. Кроме того, желудок "паникует", когда мы находимся в напряжении. Из-за этого часто возникает запор, а также появляется изжога, газы, вздутие. Гаджеты негативно влияют на ментальное и физическое здоровье, провоцируют стресс. Ограничьте их использование, не включайте гаджеты перед сном. Настраивайте организм на гармоничное действие. Правильное дыхание – это важнейшая составляющая здорового организма. Упражнения на дыхание помогают контролировать стресс и выводить токсины.
Пейте много воды
Конечно, не любые напитки. Алкогольные напитки, сладкие энергетики, лимонады, газированные напитки с сахаром - все это очень вредно для здоровья, так как в этих продуктах содержатся токсины. Вода – вот самое необходимое и самое лучшее! Благодаря воде мы съедаем меньшее количество калорий. В день нужно выпивать не менее 1,5 литра воды. Очень важно сразу после сна пить стакан воды. Во время сна организм обезвоживается, поэтому утром нужно запустить его в работу.
Спите на боку или с открытым ртом
Благодаря таким позам дыхание становится более плавным, что обеспечивает естественную дезинтоксикацию организма во время сна.
Распланируйте меню
Вам понадобится всего лишь 20 минут, чтобы распланировать меню и сделать список нужных продуктов (конечно, речь идет о полезных продуктах). Когда мы четко не планируем наш рацион, то часто перекусываем тем, что под рукой, съедаем больше, чем нужно и часто употребляем вредные продукты.
Развлекайтесь
Психологи подтверждают, что пение и зажигательные танцы избавляют от стресса, тем самым помогая организму очиститься от всего плохого.
Занимайтесь йогой
Есть две очень эффективные позы йоги, которые помогают телу реализовать органический процесс очищения. Кроме того, это прекрасный способ, чтобы отдохнуть ментально и полностью улучшить состояние здоровья. Поза кобры. Ладошками и пальцами ног упритесь в пол, поднимите корпус так высоко, как только можете, не отрывая от пола пальцы ног, лобковую кость и ладони. Повторяйте эту позу несколько раз по 30 секунд. Поза бабочки. Соедините ступни ног и подтяните пятки ближе к тазу. Удерживайте ступни руками, откройте колени и тяните их максимально к полу. Чтобы усилить эффект, корпусом наклоняйтесь вперед.
Делайте пилинг каждую неделю
Обязательно делайте пилинг хотя бы раз в неделю. Он очень хорошо тонизирует кожу, снимает загрязненный слой, убирает шелушение.
Употребляйте кресс-салат
Это один из эффективных детокс-продуктов, незаменимый в очищающей диете благодаря количеству клетчатки, кальция, калия и железа в его составе. Можете добавить его в салаты или смузи.
Детокс-бульоны
Если вам нужен простой вариант, то возьмите 3 очищенные половинки луковицы, 1 ветку сельдерея, 2 тертые моркови, половину чищеного яблока и литр воды. Варите на протяжении часа на медленном огне, без масла и соли. Готово!
Ешьте салаты
Салаты однозначно помогают очистить организм. Существует так много идей вкуснейших салатов из свежих овощей и фруктов. Проявляйте фантазию! Главное – без майонеза, с небольшим количеством соли и оливкового масла.
Обновляйте кухонную утварь
Да, это тоже имеет значение, если речь идет о здоровом питании. Сковородки, кастрюли, пароварки… Вместе с едой мы употребляем токсические вещества, которые выделяет антипригарное покрытие.
Фильтруйте воду
Установите в раковине угольный фильтр для воды, который устранит хлорку и другие вредные вещества. Помните, что вода – важнейшее питательное вещество организма, именно поэтому нужно беспокоиться о ее качестве и чистоте.