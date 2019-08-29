Советы для женщин, которые помогут легко оновить организм

1 Рано просыпайтесь Учеными доказано, что люди, которые просыпаются около 11 часов, съедают в среднем на 250 ккал больше, вдвое больше фруктов, сухофруктов и фастфуда, чем те, которые просыпаются раньше. То есть, не всегда нужно спать по 7-8 часов, важно подстраивать свой график так, чтобы просыпаться не позднее 9-ти утра. Многие исследования также показали, что согласно определенному времени, в которое вы совершаете то или иное действие, оно имеет и соответствующий результат. Например, ранний обед помогает похудению. Кроме того, все процессы в организме связаны между собой, поэтому если вы просыпаетесь поздно, то и приемы пищи тоже смещаются по времени.

2 Занимайтесь спортом Спорт активизирует циркуляцию крови, что способствует очищению организма. Именно поэтому мы рекомендуем вам ежедневно делать аэробные упражнения хотя бы по 30 минут. Кроме того, дважды или трижды в неделю уделяйте спорту минимум час и комбинируйте силовые и аэробные упражнения. Потейте! Важно, чтобы упражнения были очень интенсивными. Через кожу выходят токсины, так как это один из очищающих органов.

3 Расслабляйтесь и отдыхайте Стресс атакует органы пищеварения. Через него проходят нервные окончания, а они очень чувствительны, особенно к негативным эмоциям. Кроме того, желудок "паникует", когда мы находимся в напряжении. Из-за этого часто возникает запор, а также появляется изжога, газы, вздутие. Гаджеты негативно влияют на ментальное и физическое здоровье, провоцируют стресс. Ограничьте их использование, не включайте гаджеты перед сном. Настраивайте организм на гармоничное действие. Правильное дыхание – это важнейшая составляющая здорового организма. Упражнения на дыхание помогают контролировать стресс и выводить токсины.

4 Пейте много воды Конечно, не любые напитки. Алкогольные напитки, сладкие энергетики, лимонады, газированные напитки с сахаром - все это очень вредно для здоровья, так как в этих продуктах содержатся токсины. Вода – вот самое необходимое и самое лучшее! Благодаря воде мы съедаем меньшее количество калорий. В день нужно выпивать не менее 1,5 литра воды. Очень важно сразу после сна пить стакан воды. Во время сна организм обезвоживается, поэтому утром нужно запустить его в работу.

5 Спите на боку или с открытым ртом Благодаря таким позам дыхание становится более плавным, что обеспечивает естественную дезинтоксикацию организма во время сна.

6 Распланируйте меню Вам понадобится всего лишь 20 минут, чтобы распланировать меню и сделать список нужных продуктов (конечно, речь идет о полезных продуктах). Когда мы четко не планируем наш рацион, то часто перекусываем тем, что под рукой, съедаем больше, чем нужно и часто употребляем вредные продукты.

7 Развлекайтесь Психологи подтверждают, что пение и зажигательные танцы избавляют от стресса, тем самым помогая организму очиститься от всего плохого.

8 Занимайтесь йогой Есть две очень эффективные позы йоги, которые помогают телу реализовать органический процесс очищения. Кроме того, это прекрасный способ, чтобы отдохнуть ментально и полностью улучшить состояние здоровья. Поза кобры. Ладошками и пальцами ног упритесь в пол, поднимите корпус так высоко, как только можете, не отрывая от пола пальцы ног, лобковую кость и ладони. Повторяйте эту позу несколько раз по 30 секунд. Поза бабочки. Соедините ступни ног и подтяните пятки ближе к тазу. Удерживайте ступни руками, откройте колени и тяните их максимально к полу. Чтобы усилить эффект, корпусом наклоняйтесь вперед.

9 Делайте пилинг каждую неделю Обязательно делайте пилинг хотя бы раз в неделю. Он очень хорошо тонизирует кожу, снимает загрязненный слой, убирает шелушение.

10 Употребляйте кресс-салат Это один из эффективных детокс-продуктов, незаменимый в очищающей диете благодаря количеству клетчатки, кальция, калия и железа в его составе. Можете добавить его в салаты или смузи.

11 Детокс-бульоны Если вам нужен простой вариант, то возьмите 3 очищенные половинки луковицы, 1 ветку сельдерея, 2 тертые моркови, половину чищеного яблока и литр воды. Варите на протяжении часа на медленном огне, без масла и соли. Готово!

12 Ешьте салаты Салаты однозначно помогают очистить организм. Существует так много идей вкуснейших салатов из свежих овощей и фруктов. Проявляйте фантазию! Главное – без майонеза, с небольшим количеством соли и оливкового масла.

13 Обновляйте кухонную утварь Да, это тоже имеет значение, если речь идет о здоровом питании. Сковородки, кастрюли, пароварки… Вместе с едой мы употребляем токсические вещества, которые выделяет антипригарное покрытие.