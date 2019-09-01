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Как выглядят самые красивые женщины-полицейские в разных странах (Фото)

Смотрите фото (28)
Как выглядят самые красивые женщины-полицейские в разных странах (Фото)
10:59 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости шоу бизнеса:Хоть все девушки разные, в нашем случае объединяет их одно - работа в полиции.

  • 1

    Украина

    У наших ближайших соседей в полиции работают не менее обаятельные девушки.

  • 2

    К примеру, Людмила Милевич удосужилась "звания" самой красивой полицейской Украины.

  • 3

    Но и другие девушки ничуть не уступают ей в красоте.

  • 4

  • 5

    Беларусь

  • 6

    В белорусской милиции работают не только умницы, но и красавицы.

  • 7

  • 8

    И главное, что все они такие разные!

  • 9

  • 10

    Латвия

  • 11

  • 12

    Хоть на работе эти девушки максимально серьезны…

  • 13

    …иногда даже на их лицах появляется улыбка.

  • 14

    Польша

  • 15

  • 16

    А вот поляки, судя по всему, всегда жизнерадостные!

  • 17

    По крайней мере, на всех фото они улыбаются.

  • 18

    Ну почти на всех…

  • 19

    Литва

  • 20

    Литовская полиция тоже может похвастаться обаятельными сотрудницами.

  • 21

    А это, между прочим, единственная в стране женщина-сапер. И хоть она служит в армии, а не в полиции, мы просто обязаны были показать ее фотографию.

  • 22

    Кстати, в другом нашем материале вы можете посмотреть, как выглядят женщины-военные в разных странах мира.

  • 23

    США

  • 24

    А вот и сотрудники американской полиции.

  • 25

  • 26

    Вернее, представители ее прекрасной половины.

  • 27

    Согласитесь, что при упоминании "шерифа", в голове всплывают совсем другие картинки.

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Полиция, Красивые женщины, Женщины-полицейские.
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