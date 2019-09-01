Как выглядят самые красивые женщины-полицейские в разных странах (Фото)

Украина
У наших ближайших соседей в полиции работают не менее обаятельные девушки.
К примеру, Людмила Милевич удосужилась "звания" самой красивой полицейской Украины.
Но и другие девушки ничуть не уступают ей в красоте.
Беларусь
В белорусской милиции работают не только умницы, но и красавицы.
И главное, что все они такие разные!
Латвия
Хоть на работе эти девушки максимально серьезны…
…иногда даже на их лицах появляется улыбка.
Польша
А вот поляки, судя по всему, всегда жизнерадостные!
По крайней мере, на всех фото они улыбаются.
Ну почти на всех…
Литва
Литовская полиция тоже может похвастаться обаятельными сотрудницами.
А это, между прочим, единственная в стране женщина-сапер. И хоть она служит в армии, а не в полиции, мы просто обязаны были показать ее фотографию.
Кстати, в другом нашем материале вы можете посмотреть, как выглядят женщины-военные в разных странах мира.
США
А вот и сотрудники американской полиции.
Вернее, представители ее прекрасной половины.
Согласитесь, что при упоминании "шерифа", в голове всплывают совсем другие картинки.