Как выглядят самые красивые женщины-полицейские в разных странах (Фото)

1 Украина У наших ближайших соседей в полиции работают не менее обаятельные девушки.

2 К примеру, Людмила Милевич удосужилась "звания" самой красивой полицейской Украины.

3 Но и другие девушки ничуть не уступают ей в красоте.

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5 Беларусь

6 В белорусской милиции работают не только умницы, но и красавицы.

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8 И главное, что все они такие разные!

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10 Латвия

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12 Хоть на работе эти девушки максимально серьезны…

13 …иногда даже на их лицах появляется улыбка.

14 Польша

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16 А вот поляки, судя по всему, всегда жизнерадостные!

17 По крайней мере, на всех фото они улыбаются.

18 Ну почти на всех…

19 Литва

20 Литовская полиция тоже может похвастаться обаятельными сотрудницами.

21 А это, между прочим, единственная в стране женщина-сапер. И хоть она служит в армии, а не в полиции, мы просто обязаны были показать ее фотографию.

22 Кстати, в другом нашем материале вы можете посмотреть, как выглядят женщины-военные в разных странах мира.

23 США

24 А вот и сотрудники американской полиции.

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26 Вернее, представители ее прекрасной половины.