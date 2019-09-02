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Отжигают по полной: яркие представительницы прекрасного пола на фестивале Burning Man-2019 (Фото)

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Отжигают по полной: яркие представительницы прекрасного пола на фестивале Burning Man-2019 (Фото)
16:58 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости шоу бизнеса:Самый интересный аспект фестиваля - безумные наряды его участников! Каждый из них абсолютно уникален и является плодом воображения бернера. Посмотреть, какие костюмы выбрали в этом году девушки, посетившие фестиваль, вы можете ниже.

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    Вы, наверняка, слышали о фестивале Burning Man, а может быть, даже мечтали туда попасть. И это желание вполне можно объяснить, ведь каждый год на территории пустыни Блэк-Рок в течение восьми дней происходят неописуемые вещи.

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    Люди освобождаются от оков обязательств и рутины, танцуют, обнимаются, поют и полностью проникаются окружающей атмосферой.

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    Каждый год все желающие собираются в пустыне Блэк-Рок, штат Невада, США, где в течение восьми дней предаются веселью, и делают то, чего им не хватало в обычной жизни.

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    Не удивляйтесь, если увидите на фестивале полуголых (а иногда и голых) людей на велопрогулке или толпу зевак, поклоняющихся золотой морковке.

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    Один из главных принципов Burning Man - "радикальное самовыражение", и именно этим занимаются туристы.

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    Особенно радуют девушки с фестиваля… Где еще можно увидеть столько красавиц в откровенных нарядах?

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    Сюда съезжаются люди всех возрастов, культур и национальностей.

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    И все ради того, чтобы ощутить истинный вкус свободы.

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    Кстати, не нужно думать, что на Burning Man бывают только худышки с модельной внешностью!

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    Здесь двери открыты абсолютно для всех!

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    Каждый год фестиваль получает определенную тематику.

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    В этом году темой Burning Man стали "Метаморфозы".

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    Жалко, что ради такого зрелища нужно ехать так далеко!

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    Несмотря на это, мероприятие регулярно посещают и наши соотечественники. Обратите внимание на надписи на подиуме!

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    А разве вы бы не хотели побывать в этой пустыне в период проведения Burning Man?

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    Мы - точно ДА! А пока остается только мечтать и наслаждаться восхитительными фотографиями посетительниц фестиваля.

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    На Бернинг Мен нет места скромности.

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    Велосипеды - любимый вид транспорта среди бернеров.

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    Костюмы не являются обязательным атрибутом мероприятия. Вы можете посетить фестиваль и "по-гражданке", но… какой в этом смысл?

Burning Man 2019: как проходит грандиозный фетиваль в Неваде

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Девушки, Женщины, Фото, Пустыня Блэк-Рок, Burning Man 2019.
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