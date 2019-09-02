Отжигают по полной: яркие представительницы прекрасного пола на фестивале Burning Man-2019 (Фото)

Вы, наверняка, слышали о фестивале Burning Man, а может быть, даже мечтали туда попасть. И это желание вполне можно объяснить, ведь каждый год на территории пустыни Блэк-Рок в течение восьми дней происходят неописуемые вещи.
Люди освобождаются от оков обязательств и рутины, танцуют, обнимаются, поют и полностью проникаются окружающей атмосферой.
Каждый год все желающие собираются в пустыне Блэк-Рок, штат Невада, США, где в течение восьми дней предаются веселью, и делают то, чего им не хватало в обычной жизни.
Не удивляйтесь, если увидите на фестивале полуголых (а иногда и голых) людей на велопрогулке или толпу зевак, поклоняющихся золотой морковке.
Один из главных принципов Burning Man - "радикальное самовыражение", и именно этим занимаются туристы.
Особенно радуют девушки с фестиваля… Где еще можно увидеть столько красавиц в откровенных нарядах?
Сюда съезжаются люди всех возрастов, культур и национальностей.
И все ради того, чтобы ощутить истинный вкус свободы.
Кстати, не нужно думать, что на Burning Man бывают только худышки с модельной внешностью!
Здесь двери открыты абсолютно для всех!
Каждый год фестиваль получает определенную тематику.
В этом году темой Burning Man стали "Метаморфозы".
Жалко, что ради такого зрелища нужно ехать так далеко!
Несмотря на это, мероприятие регулярно посещают и наши соотечественники. Обратите внимание на надписи на подиуме!
А разве вы бы не хотели побывать в этой пустыне в период проведения Burning Man?
Мы - точно ДА! А пока остается только мечтать и наслаждаться восхитительными фотографиями посетительниц фестиваля.
На Бернинг Мен нет места скромности.
Велосипеды - любимый вид транспорта среди бернеров.
Костюмы не являются обязательным атрибутом мероприятия. Вы можете посетить фестиваль и "по-гражданке", но… какой в этом смысл?